Giussano: incendio in una ditta in via Petrarca

Ampio spiegamento di vigili del fuoco a Giussano nella mattina di domenica 8 luglio per un incendio in una capannone di via Petrarca. Le fiamme interessano una azienda specializzata nella lavorazione dell’alluminio. Soccorsi sul posto con quattro mezzi da Seregno, Carate e Milano e al lavoro con cautela sia dall’alto, raffreddando il tetto, sia dall’esterno con getti di acqua nebulizzata. All’interno sembra stiano bruciano sacchi con polvere di alluminio.

I residenti sono stati messi in allarme dal forte odore sprigionato dal luogo, hanno tenuto chiuse le finestre ma sembrano esclusi pericoli di tipo ambientale. Azionati anche i ventilatori per estrarre il fumo.

Nelle vicinanze un’azienda di trasporti ha spostato i suoi mezzi per metterli in sicurezza e favorire il lavoro dei soccorsi.

