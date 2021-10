Giussano: elicottero del 118 e carabinieri in via Alberto da Giussano per un soccorso in abitazione Emergenza anche a Seregno in via San Gervaso, sempre nel pomeriggio di domenica: personale medico con ambulanza e automedica ha prestato soccorso sul posto a un 54enne colto da malore poi trasportato all’ospedale di Desio.

Un altro elicottero del 118 dopo quello atterrato in mattinata, è giunto nel pomeriggio di domenica 10 ottobre a Giussano attirando l’attenzione di decine di curiosi. L’elisoccorso è infatti atterrato (e successivamente si è allontanato senza pazienti a bordo) nei pressi di via Caduti di Nassiriya, zona residenziale, attorno alle 17, dopo che, in via Alberto Da Giussano, è giunta una ambulanza della Croce Bianca di Seveso insieme a due auto dei carabinieri con lampeggianti accesi e, successivamente, un’auto della polizia locale. Si tratterebbe di un soccorso persona in una abitazione.

L'ambulanza in via Protasio a Seregno ( foto Volonterio)

(Foto by Paolo Volonterio)

Emergenza anche a Seregno, per strada, in via San Gervaso, sempre nel pomeriggio di domenica: personale medico con ambulanza e automedica ha prestato soccorso sul posto a un 54enne colto da malore, successivamente portato al pronto soccorso dell’ospedale di Desio in gravi condizioni.

