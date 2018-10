Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Attilio Pozzi)

Giussano: scuola primaria via Alessandria (Foto by Attilio Pozzi)

Giussano: è fuori pericolo la bambina ricoverata per meningite Mentre a Giussano è in corso un incontro informativo per le famiglie, l’Ats ha fatto sapere che la bambina di quinta elementare ricoverata per meningite sarebbe fuori pericolo.

Migliorano le condizioni della bambina iscritta alla quinta elementare della scuola Porta di Giussano ricoverata nel fine settimana per un caso di meningite. Secondo fonti dell’Ats la ragazzina in cura da domenica all’ospedale Buzzi di Milano sarebbe fuori pericolo.

LEGGI Giussano: meningite alla scuola primaria

LEGGI Sala piena all’incontro con l’Ats

La notizia era stata confermata nella mattina di lunedì e in corso a Giussano, nell’aula magna della scuola via D’Azeglio, c’è un incontro informativo aperto tutti che vede presenti il personale dell’Azienda sanitaria territoriale, il sindaco Matteo Riva, l’assessore all’Istruzione Elisa Grosso, il dirigente scolastico. È stato convocato alle 14.30 per rispondere a tutte le domande delle famiglie che da domenica sera hanno rincorso aggiornamenti una volta saputa la notizia del ricovero di una bambina.

L’Ats lunedì mattina si è recata a scuola per la profilassi sui compagni di classe. La situazione è stata ed è «costantemente monitorata», come aveva commentato in mattinata l’assessore.

(* ha collaborato Federica Vernò)

