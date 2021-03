Giussano: Delpini in visita pastorale. Benedetta la statua dedicata a Paolo VI, omaggio alla città da parte dell’Avis

Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Due giorni di visita a pastorale, ieri, sabato e oggi, a Giussano e frazioni, per l’arcivescovo di Milano, Mario Delpini.

Il monumento (Foto Vernò)

Prima della messa delle 11 questa mattina, sul sagrato della basilica dei Santi Filippo e Giacomo, ha benedetto anche la nuova statua dedicata a Papa Paolo VI, omaggiata alla città dall’Avis Giussano, un gesto fortemente voluto dalla locale sezione avisina, presieduta da Emanuele Molteni, a testimonianza della presenza e del servizio reso nei 70 anni di attività a favore di chi si trova in condizioni di difficoltà oltre a essere un modo per per sensibilizzare proprio sull’importanza della donazione del sangue.

La messa (Foto Vernò)

La statua di bronzo è stata posizionata sul piazzale davanti alla chiesa: è stato scelto di rappresentare Paolo VI perché il Pontefice aveva compiuto una visita in città e perché, sempre, si era dimostrato vicino e attento al tema della donazione. Presenti alla celebrazione, oltre al parroco don Sergio Stevan, il sindaco Marco Citterio e il presidente dell’Avis Emanuele Molteni oltre al Direttivo e molti donatori del sodalizio.

