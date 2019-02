Giussano: bambina di 3 anni in strada, era uscita di casa da sola Una bambina di 3 anni da sola in strada: la segnalazione ai carabinieri di Giussano è arrivata intorno alle 9 di mercoledì mattina. La bimba si era allontanata da casa sfuggendo al controllo della madre.

Non poteva passare inosservata e la segnalazione ai carabinieri è arrivata alle 9 di mercoledì mattina: in via De Gasperi c’è una bambina piccola da sola in strada. I militari di Giussano sono subito intervenuti e all’altezza dell’ufficio postale hanno trovato una bimba di 3 anni che si era allontanata dal controllo della madre. Dopo averla affidata ai servizi sociali comunali hanno rintracciato la mamma, una ragazza ucraina di 24 anni. Secondo quanto ricostruito la bambina, in casa con la donna, avrebbe aperto da sola la porta uscendo anche dal cancello condominiale. Accertato il buono stato di salute, è stata riaffidata alla madre.

