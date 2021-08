Giussano: arrivano gli accertatori ambientali, ispezioneranno tra i rifiuti per le irregolarità Parte a settembre la sperimentazione di un anno: dipendenti Gelsia con il compito di vigilanza ecologica ed accertamento infrazioni. Agiranno nella qualità di pubblico ufficiale con poteri di accertamento delle violazioni (le multe continueranno a essere comminate dai vigili).

A Giussano arriva l’accertatore ambientale. Con l’inizio di settembre entrerà in servizio la figura degli ausiliari degli accertamenti ambientali contro discariche abusive, errato conferimento del rifiuto rispetto alle modalità previste dal regolamento comunale e del controllo dello stato dell’igiene ambientale, unicamente per quanto concerne, appunto, i rifiuti, a livello territoriale.

L’amministrazione comunale e Gelsia Ambiente, che gestisce il servizio di igiene urbana, hanno concordato l’attivazione del servizio che, prevede la presenza sul territorio di quattro operatori, ben riconoscibili, dipendenti di Gelsia, nominati dal sindaco Marco Citterio con lo specifico compito di vigilanza ecologica ed accertamento infrazioni così come dettagliato nel capitolato speciale prestazionale del contratto di servizio di igiene urbana stipulato, appunto, con Gelsia Ambiente. Il personale agirà nella qualità di pubblico ufficiale con poteri di accertamento delle violazioni amministrative.

Otto occhi in più, insomma, per controllare che i conferimenti dei rifiuti siano svolti secondo le modalità previste e per verificare le modalità di svolgimento del servizio in generale, segnalando ai settori operativi situazioni di degrado o particolari concentrazioni di rifiuti che richiedano tempestivi interventi supplementari. Alla polizia locale gli ausiliari dell’ambiente faranno pervenire i rapporti di accertamento sulle violazioni rilevate con tutta la documentazione a corredo.

«Il servizio parte in forma sperimentale per un anno – ha spiegato Giacomo Crippa, assessore all’Ambiente - e garantirà un maggior controllo del territorio. Spesso, infatti, giungono segnalazioni di discariche abusive o di mancato rispetto del regolamento comune in materia di raccolta dei rifiuti. Si tratta di operatori incaricati da Gelsia Ambiente, che controlleranno i sacchi segnalati come “non conformi” e potranno ispezionare quelli abbandonati nel tentativo di risalire ai proprietari. Con questa figura vogliamo aumentare il presidio e il controllo del territorio per una pronta individuazione dei responsabili e relativa sanzione, che rimane in capo alla polizia locale alla luce della documentazione raccolta».

La nomina da parte del primo cittadino è dei giorni scorsi e si tratta di quattro operatori: Dimer Barison, residente a Seregno, Francesco Cuscunà residente a Cesano Maderno, Nunzio Di Bari residente a Varedo e Rocco Spataro, residente a Ceriano Laghetto.

Federica Vernò Giornalista de Il Cittadino

