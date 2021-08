Giussano: arrestato pizzaiolo, aveva la cocaina nel barattolo del sale Nei guai un 38enne egiziano trovato con varie dosi di cocaina e un bilancino di precisione. Segnalato come assuntore un 52enne pizzicato con una dose.

Un pizzaiolo con attività a Giussano è stato arrestato dai carabinieri per spaccio, detenzione di droga a fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Aveva la cocaina nascosta nel barattolo del sale.Tutto ha preso avvio quando attorno alle 17 di domenica 29 agosto, in via Garibaldi, i militari della locale Stazione carabinieri, durante un regolare servizio di pattugliamento, hanno controllato un 52enne originario di Cittanova appena uscito dalla pizzeria. L’uomo è stato trovato in possesso di una dose di cocaina.

E’ subito scattata una perquisizione al titolare - un 38enne egiziano - trovato a sua volta con una dose della medesima sostanza. Ulteriori 34 dosi di cocaina e una bustina per alimenti con ulteriori 21 grammi di stupefacente sono state trovate nascoste in un barattolo, tra il sale regolarmente utilizzato per la preparazione delle pizze. Rinvenuti e sequestrati anche un bilancino di precisione, due telefoni cellulari utilizzati verosimilmente per l’attività di spaccio, circa 700 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita.

Il pizzaiolo ha opposto resistenza cercando di divincolarsi per non farsi ammanettare ma è stato tratto in arresto e dopo rito direttissimo associato presso la Casa Circondariale di Monza.L’acquirente è stato invece segnalato alla competente autorità amministrativa in quanto assuntore di sostanze stupefacenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA