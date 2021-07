Giuliana e Luigi, a 80 anni il sì che corona la storia d’amore nata sulla pista da ballo Matrimonio a Seregno. Prima compagni nelle gare di ballo - con 80 vittorie in 100 competizioni - e poi innamorati: Giuliana e Luigi, 80 e 82 anni, si sono detti sì dopo una lunga convivenza.

Si sono detti sì di pomeriggio a palazzo Ladriani-Caponaghi, a Seregno. Giuliana Colombo e Luigi Granata, all’età di 80 e 82 anni, hanno deciso di sposarsi alla presenza dei soli parenti e di qualche amico, nella cerimonia officiata dal consigliere comunale Tiziano Mariani. Gli sposi, entrambi vedovi da moltissimi anni, erano molto commossi e al momento di pronunciare il fatidico “si” non sono mancate lacrime e emozione nella voce. Del resto l’amore non ha età.

Per loro galeotto è stato il ballo. Tutto è iniziato il 14 settembre 1992 durante un incontro casuale in una sala di Lissone.

“Io mi ero presentata per imparare a muovermi - ha spiegato Giuliana - Luigi per vincere una scommessa sul valzer che si può girare sia a destra che a sinistra. E lui sapeva solo girare a destra. Io era senza partner e l’ho cercato perché mi aveva colpito la sua eleganza. Era in giacca e cravatta e a me piacciano le persone che vestono in modo elegante. Da lì abbiamo fatto coppia fissa per 15 anni per il ballo. Abbiamo partecipato a tante gare e su 100 ne abbiamo vinte 80 come primi posti”.

“Dal 1993 è iniziata anche la nostra love story - ha proseguito Giuliana, per trentacinque anni, fino al ’98, titolare di un negozio in via Umberto - in giugno in roulotte abbiamo fatto il giro della Sicilia e nel luglio, Luigi, mi aveva fatto pervenire un fascio enorme di fiori vari con un biglietto in cui aveva scritto del suo amore”.

Conviventi dal ’97, “lui mi ha aiutato a capire molte cose e trasmesso valori che non conoscevo, come la tolleranza verso gli altri e a gestire meglio la mia vita senza continuare a rimandare - ha proseguito nel racconto Giuliana - e io ho trasmesso a lui l’amore per l’arte e la musica”. E l’idea delle nozze? “ Luigi mi ha chiesto 20 giorni fa sul balcone di sposarlo-ha spiegato Giuliana- davanti a mia figlia Elena e a mia nipote Clara. Sono rimasta scioccata ed emozionatissima. E gli ho detto si”.

