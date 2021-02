Giorno del ricordo: le iniziative organizzate a Vimercate e Bernareggio Eventi in piazza a Vimercate e online a Bernareggio per celebrare degnamente il Giorno del ricordo.

Il comitato “10 febbraio” di Vimercate per commemorare le vittime delle Foibe si riuniranno proprio mercoledì 10 alle 19 in pazza Unità d’Italia, dove si terrà un presidio statico con un breve discorso, un minuto di silenzio e una fiaccolata. L’evento in presenza per il Giorno del Ricordo si intitola “Foibe io non scordo”.

Due iniziative online: sono quelle organizzate dal comune di Bernareggio in collaborazione con le associazioni cittadine per commemorare il Giorno del ricordo. Durante la giornata di mercoledì 10 febbraio sul canale YouTube del Comune verranno pubblicati due contributi video per conoscere e riflettere sul tema. Il primo è la mostra virtuale “Foto-Ricordo. Scatti dalle foibe”, un viaggio nella storia attraverso le fotografie di Matteo Pisoni. Il secondo filmato è invece a cura dell’associazione “Amici della storia della Brianza” e si intitola “Le cicatrici del nord-est”. I filmati saranno disponibili al seguente LINK.

