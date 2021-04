“Giornata della felicità” a Macherio e Seveso: muffin al cioccolato (e un regalo) nel menù speciale per gli studenti Con l’iniziativa di Dussman, prevista venerdì 30 aprile, l’azienda responsabile del servizio di ristorazione scolastica intende regalare un momento di gioia ai piccoli utenti delle mense. Per tutti anche un regalo.

Giornata della felicità nelle mense scolastiche di Macherio e Seveso: venerdì 30 aprile, menù speciale e un regalo a sorpresa per tutti i bambini. Con la “Giornata della felicità” lanciata da Dussmann Service in molti comuni italiani, l’azienda responsabile del servizio di ristorazione scolastica intende regalare un momento di gioia ai piccoli utenti delle mense. Per l’occasione sarà preparato un appetitoso menù e tutti gli studenti riceveranno in dono un simpatico yo-yo.

Il menù del giorno prevede farro al pesto, pomodori e ceci con contorno di patate al prezzemolo e il pranzo si concluderà in bellezza con muffin al cioccolato.

I Comuni e Dussmann hanno trovato soluzioni per garantire il proseguimento del servizio nel rispetto delle normative anti COVID-19.

© RIPRODUZIONE RISERVATA