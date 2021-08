Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Gianetti Ruote, nessuna risposta alla proposta di cassa. Cena solidale dei volontari per 60 persone A organizzarla, al presidio di Ceriano Laghetto, è stata la consigliera regionale leghista Silvia Scurati con un gruppo di volontari di associazioni di Bareggio. Continua l’attesa dei lavoratori.

I lavoratori della Gianetti Ruote ancora in attesa della risposta dell’azienda sulla proposta di 13 settimane di cassa integrazione speciale per cercare un acquirente ed evitare chiusura e licenziamento di 152 persone.

Se accettata potrebbe aprirsi uno spiraglio per loro e potrebbe rientrare anche il ricorso per comportamento antisindacale presentato al tribunale di Monza e che verrà discusso il 17 agosto.

Intanto, però, i lavoratori incassano la solidarietà della consigliere regionale leghista Silvia Scurati, componente della commissione Attività Produttive della Regione che insieme a un gruppo di volontari di Bareggio, di cui è originaria, ha allestito una cena al presidio di Ceriano con il quale i dipendenti protestano dal 3 luglio, 24 ore su 24, contro la chiusura. Un menu di tutto rispetto: risotto barbera e taleggio, lesso con fagioli e cipolla di Breme e semifreddo con cioccolato e granelli di nocciola realizzato da uno dei volontari, pasticcere.

Un gesto di vicinanza per lavoratori e famiglie al quale hanno partecipato 60 persone. «L’azienda era restia a prendere in considerazione una proposta alternativa alla chiusura -spiega Silvia scurati- vedendo istituzioni e sindacati compatti sono stati indotti a una riflessione». Perchè si realizzi qualcosa di concreto occorre un sì alla propposta di cassa del Mise e un acquirente che rilevi un’azienda che, al di là delle difficoltà, comunque aveva ordinativi per diverso tempo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA