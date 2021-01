Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza manifestazione genitori per riapertura scuola superiore venerdì 15 gennaio 2021

Genitori in piazza a Monza per chiedere di riaprire la scuola superiore (anche in zona rossa) FOTO - VIDEO I genitori sono scesi in piazza a Monza come annunciato alle 17 di venerdì 15 gennaio 2021 per sostenere gli studenti e la causa della riapertura delle scuole superiori.

Né il freddo né il buio. I genitori sono scesi in piazza a Monza come annunciato alle 17 di venerdì 15 gennaio 2021 per sostenere gli studenti e la causa della riapertura delle scuole superiori, sempre più lontana con la zona rossa. Sotto il municipio si è ritrovato un buon numero di persone che ha poi avuto un confronto con il sindaco Dario Allevi e l’assessore Pier Franco Maffè.

La posizione dei genitori è semplice: «Chiude tutto, apriamo le scuole» hanno detto come provocazione ma neanche tanto, sostenendo la necessità degli studenti di tornare a una vita sociale e considerando gli istituti, già organizzati per riaprire fin dalla fine delle vacanze di Natale, come “un luogo sicuro”. Soprattutto se dovesse chiudere tutto il resto.

Il sindaco Allevi si è schierato al loro fianco, ricordando anche l’impegno delle scorse settimane ai tavoli con Prefettura, dirigenti e azienda trasporti per organizzare il ritorno in presenza.

(* ha collaborato Alessandra Sala)

