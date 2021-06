Furti e vandalismo dei minorenni, il sindaco di Lissone: telecamere anche davanti alle scuole Il sindaco di Lissone Concettina Monguzzi commenta l’individuazione dei minorenni responsabili di furti e vandalismi: «Telecamere anche all’esterno delle scuole del territorio e in quei luoghi in cui occorra agire con finalità dissuasiva e preventiva».

Il lavoro congiunto di carabinieri e polizia locale di Lissone ha consentito di risalire e identificare tre minorenni (due hanno meno di 14 anni) responsabili di furti e vandalismi sul piazzale della stazione ferroviaria: per le forze dell’ordine le congratulazioni del sindaco Concettina Monguzzi.

«Il sistema di videosorveglianza comunale attivo nel nuovo parcheggio della stazione e in altri punti potenzialmente critici del nostro territorio si è rivelato decisivo ai fini dell’indagine condotta dai carabinieri per individuare tre minorenni responsabili di furti, vandalismi e danneggiamenti. Anche questa volta, il lavoro congiunto della polizia locale e delle forze dell’ordine che lavorano sul nostro territorio ha portato ad un risultato decisivo per colpire la micro-criminalità». Così il sindaco di Lissone, a margine della segnalazione alla procura per i minorenni di Milano di tre presunti autori di furti e danneggiamenti commessi nella nuova area di sosta destinata ai pendolari.

Nelle ore seguenti ad alcuni degli episodi che si erano registrati, il comando di polizia locale aveva lavorato intensamente per identificare l’orario in cui erano avvenuti i fatti, individuando i responsabili con l’ausilio delle videocamere di ultima generazione recentemente installate in zona e di alcune video-trappole che riprendono in maniera continuativa le zone da cui provengono segnalazioni della cittadinanza. Immagini fornite ai carabinieri per le indagini di competenza.

«Lissone è una città che lavora per prevenire episodi come quelli che hanno portato alla segnalazione alla procura dei tre presunti responsabili - aggiunge Monguzzi - il nostro impegno prosegue per posizionare nuovi occhi elettronici anche all’esterno delle scuole del territorio e in quei luoghi in cui occorra agire con finalità dissuasiva e preventiva. Da parte mia vanno i ringraziamenti al comando di polizia locale e all’Arma dei carabinieri per l’intensa collaborazione messa in atto nel contrasto alla micro-criminalità, un impegno quotidianamente messo in atto per una ancor miglior vivibilità del nostro territorio”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA