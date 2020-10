Furgone contro la vetrina del Tigotà di Arcore, ladri in fuga con i soldi in cassa Spaccata nella notte al negozio Tigotà di via Gilera ad Arcore, ladri in fuga con i soldi nei registratori di cassa. Indagini in corso.

Hanno usato il furgone come un ariete per spaccare la vetrina di un negozio e scappare con i soldi contanti in cassa, probabilmente verso la tangenziale. È successo nella notte ad Arcore, in via Gilera, e nel mirino è finito il negozio Tigotà. L’allarme è scattato intorno alle 4, sul posto si sono portati i carabinieri della Sezione Radiomobile indagini sono in corso attraverso l’acquisizione dei filmati di videosorveglianza.

