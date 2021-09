Fumo da un condominio in corso Matteotti a Seregno: soccorsi in forze per evitare un incendio simile a quelli di Milano e Torino I vicini di casa hanno dato subito l’allarme non appena hanno visto il fumo uscire dalla finestra di un appartamento di corso Matteotti a Seregno: soccorsi in forze sul posto per evitare il ripetersi di episodi devastanti come gli incendi avvenuti negli ultimi giorni a Milano e a Torino.

Le immagini dei roghi che a Milano e Torino hanno completamente distrutto due palazzi sono ancora impresse nelle mente di tutti. Per questo motivo gli inquilini di un condominio di corso Matteotti a Seregno, appena hanno visto uscire del fumo dalla finestra di un appartamento al quinto piano, non hanno aspettato un secondo allertando vigili del fuoco e carabinieri. I soccorsi sono arrivati prontamente, e in forze, sul posto: sono penetrati all’interno dell’appartamento riportandolo subito in condizioni di sicurezza ed estinguendo l’origine del fumo che tanto aveva allarmato gli altri condomini.

Al momento non si sa ancora che cosa abbia provocato il fumo che, alle 10 della mattina di lunedì 6 settembre, ha causato molta preoccupazione tra i vicini. L’unica cosa certa è che l’unità abitativa fosse sfitta da tempo.

