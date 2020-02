Fuga di gas a Cogliate: soccorsi sul posto, l’avviso del Comune Fuga di gas importante a Cogliate per un danno provocato da un trattore. Sul posto vigili del fuoco e tecnici del gas, il Comune ha avvisato della possibilità di distacco della fornitura in tutto il paese per il ripristino. Ma non è stato necessario.

Soccorsi a Cogliate per una fuga di gas. Un trattore al lavoro in via ai Campi avrebbe tranciato una condotta interrata del gas metano, provocando una fuga che ha messo in allarme il paese per il forte odore che si è diffuso rapidamente e si è avvertito anche nei comuni limitrofi. Si tratta di una condotta del gas ad alta pressione. È successo nel pomeriggio del 31 gennaio.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento permanente di Seregno, del distaccamento volontario di Lazzate anche col nuovo modulo di spegnimento rapido (che usa poca acqua e produce schiuma), del distaccamento di Bovisio Masciago con l’autobotte e due mezzi dell’Nbcr di Milano. Presenti polizia locale e azienda del gas.

Sulla pagina facebook comunale l’amministrazione ha avvisato del “probabile distacco totale del gas in tuto il paese a partire dalle ore 18, per poter permettere il ripristino. Impossibile conoscere le tempistiche”. Ma non è stato necessario e il tempo per la soluzione, poco dopo le 18.30, è stato stimato “in poche ore”.

