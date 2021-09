Francesca Riva (Forza Italia) entra in consiglio comunale a Carate Brianza A Carate Brianza il rimpasto di giunta cui è stato costretto il sindaco Luca Veggian ha avuto, come conseguenza, l’ingresso in consiglio comunale, per Forza Italia, di Francesca Riva.

Con la promozione ad assessore dell’ex consigliere Fabio Cesana, capogruppo di Forza Italia, cambia inevitabilmente anche la composizione del consiglio comunale di Carate.

Il suo posto in Aula, come anticipato dal primo cittadino Luca Veggian, andrà a Francesca Riva (lista di Forza Italia), classe 1987, prima dei non eletti alle ultime amministrative. “Riva è attualmente impiegata come assistente sociale presso il comune di Cesano Maderno, quindi sicuramente, dato che conosce già la macchina amministrativa e la macchina pubblica, nello specifico il settore dei servizi sociali, porterà le sue conoscenze al servizio del nostro comune. Questa cosa mi fa davvero piacere”, ha spiegato il sindaco Luca Veggian.

Il suo debutto nell’assise a fianco dei colleghi Giovanni Emanuele Chin, Sara Pozzi e Luigi Nava, sarà ufficializzato giovedì sera durante il consiglio comunale. “A inizio seduta ci sarà anche una comunicazione per l’indicazione del nuovo capogruppo di Forza Italia”, ha aggiunto il sindaco. La guida del gruppo in Consiglio comunale sarà affidata a Luigi Nava, classe 1969, insegnante presso l’Istituto “Leonardo da Vinci” di Carate Brianza.

