Inverno in Brianza (Foto by Chiara Pederzoli)

”Fotografie d’inverno”, serata magica con il Circolo Fotografico Monzese Un incontro virtuale per soci, simpatizzanti ed appassionati, lunedì 25 gennaio in serata, per presentare gli scatti illustrati dagli autori con dettagli tecnici e problematiche riscontrate. Come fare per ottenere il link d’accesso.

Una serata dedicata all’inverno, alle sue luci, alle sue emozioni immortalate in un click. Stasera alle 21 il Circolo Fotografico Monzese, associazione presente in città fin dal 1965, invita soci, simpatizzanti e appassionati di fotografia a un incontro virtuale per presentare e ammirare immagini scattate durante la stagione più fredda.

«Oltre che sulla bellezza dei luoghi-spiega il presidente del Circolo Dario Piovera- sarà importante soffermarsi anche sui dettagli tecnici. Gli autori, infatti, illustreranno le particolarità dei loro lavori, le modalità e gli strumenti utilizzati ed eventuali problematiche incontrate. Tutto ciò per stimolare un confronto, seppur virtuale, tra i partecipanti».

Per permettere a più persone di immergersi nel magico mondo della fotografia il Circolo ha deciso di allargare la partecipazione alla serata “Fotografie d’inverno” anche ai non iscritti. Per ricevere il link di accesso alla piattaforma è necessario contattare al più presto la segreteria del circolo inviando una mail all’indirizzo: [email protected] .

