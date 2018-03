Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Fotografando la Brianza con SpazioTazio LE FOTO - Imparare a fotografare, divertirsi, scoprire la Brianza e provare a diventare protagonista dell’agenda 2019: questa è la proposta dello SpazioTazio di Monza in collaborazione con il Cittadino. E questo è il risultato della prima uscita a Vimercate e Oreno. Prossimi appuntamento: sabato 17 marzo.

Imparare a fotografare, divertirsi, scoprire la Brianza e molto di più: questa è la proposta dello SpazioTazio di Monza in collaborazione con il Cittadino. Che aggiungono un capitolo: diventare protagonisti per un anno grazie all’agenda che il settimanale preparerà alla fine dell’anno e offrirà ai suoi lettori.

Si tratta di questo: partecipare alle iniziative di SpazioTazio alla scoperta (fotografica) del territorio e partecipare al concorso in cui verranno scelte le immagini che saranno incluse nell’agenda 2019 del giornale. Basta iscriversi alle uscite di SpazioTazio, come è successo a Oreno e Vimercate, e imparare da professionisti le migliori tecniche. Queste e le prossime “gite fotografiche” parteciperanno alla selezione che diventerà una mostra al Cittadino a dicembre e lì saranno svelati i vincitori del concorso che saranno protagonisti, attraverso i loro scatti, dell’agenda.

La seconda chance è sabato 17 marzo, quando le mete saranno il Museo di arte contemporanea e i palazzi neoclassici tra Lissone e Muggiò. Si tratta di un workshop fotografico organizzato dallo studio SpazioTazio (via Tazio Nuvolari 10, Monza, spaziotazio.it): il ritrovo per la seconda uscita del progetto è al Museo di arte contemporanea di Lissone, in viale Elisa Ancona a partire dalle 10 (il costo è di 20 euro a persona).

