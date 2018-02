SpazioTazio e il Cittadino: fotografare la Brianza per raccontare il 2019 Il primo appuntamento è per il 24 febbraio a Vimercate. È il progetto di SpazioTazio: fotografando si scopre la Brianza con i suoi infiniti tesori e si diventa protagonisti dell’agenda del Cittadino per il 2019. Ecco come.

Facile facile: si impara a fotografare con chi lo fa di professione o per passione da tanto tempo, si scopre la Brianza con i suoi infiniti tesori, si diventa protagonisti della prossima agenda del Cittadino, quella che sarà pubblicata a dicembre 2018.

Il fotografo Marzio Franco

Un progetto nuovo nato dalla collaborazione tra il Cittadino di Monza e Brianza e lo SpazioTazio, la realtà aperta a Monza in via Nuvolari (Tazio, appunto) dal monzese Marzio Franco, docente anche per il Circolo fotografico, da Mario Martino (nato ad Alessandria e monzese d’adozione) e da Claudio Begali, che è di Cogliate.



A SpazioTazio organizzano abitualmente corsi di fotografia a tutto tondo (per saperne di più basta consultare il sito spaziotazio.it) ma insieme al Cittadino hanno deciso di proporre un progetto di più ampio respiro: organizzare dei “safari” fotografici in tutti gli angoli della Brianza per imparare la tecnica e contemporaneamente partecipare alla scelte delle immagini che correderanno la prossima edizione dell’agenda del Cittadino, quella che sarà nelle edicole a cavallo del prossimo capodanno.

L’edizione 2018 è stata illustrata con le fotografie monzesi in bianco e nero di Marzio Franco. Le fotografie dei partecipanti diventeranno anche una mostra negli spazi del Cittadino, in via Longhi 3.

Il primo appuntamento è già fissato: il 24 febbraio (ritrovo alle 10 in largo Europa a Vimercate), quando i partecipanti andranno alla scoperta dei tesori di Oreno e Vimercate (“Tra romanico e neoclassico con un pizzico di contemporaneo”), poi il calendario delle passeggiate fotografiche - a cadenza mensile, sempre o quasi di sabato - comprenderà Meda e dintorni, Cesano Maderno e dintorni, il percorso della tramvia dismessa tra Paderno, Nova, Desio, poi Seregno-Carate e dintorni, Lissone e Muggiò, Cornate d’Adda e dintorni, Arcore e Usmate Velate, quindi Brugherio, Concorezzo, Agrate.

A ogni partecipante verrà data una breve scheda con un accenno ai siti più significativi dei luoghi visitati. Si tratta di workshop: fare delle foto insieme divertendosi e cercando di migliorare il proprio modo di fotografare con l’aiuto dei fondatori di SpazioTazio. Dopo l’uscita sarà verificata la qualità degli scatti insieme agli autori e tutte le migliori saranno di volta in volta pubblicate dal Cittadino a distanza di dieci giorni dalla passeggiata fotografica. Tra le foto pubblicate ci saranno anche quelle che poi faranno parte dell’agenda 2019, ma chi sono gli effettivi vincitori lo si scoprirà soltanto a metà dicembre, quando verrà presentata la nuova edizione in occasione della mostra degli scatti ospitata al Cittadino.

Al termine del progetto, in autunno, verranno poi selezionate le tredici fotografie che faranno parte dell’agenda del Cittadino.

Per iscriversi alla prima passeggiata fotografica in Brianza (20 euro) occorre contattare lo SpazioTazio: via Nuvolari 10 a Monza, telefono 3471584567, info(at)spaziotazio.it.

