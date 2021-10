Fitness e solidarietà con Tumiotto: dal Fuori Gp la donazione per “Il Paese Ritrovato” La consegna del ricavato, accanto all’assessore Massimiliano Longo. Rita Liprino, responsabile raccolta fondi de La Meridiana: «Sono molto contenta che Davide Tumiotto abbia voluto sostenerci dopo aver conosciuto la bellezza di questo progetto. Mi auguro che il suo sostegno possa essere da esempio per tanti imprenditori del territorio».

La scelta di sostenere “Il Paese Ritrovato” con un evento di fitness e solidarietà. Davide Tumiotto, titolare della “SJ The Space” nei giorni dell’ultimo Gran Premio di F1 ha organizzato un evento di beneficenza in piazza Trento e Trieste (nell’ambito del Fuori GP) a favore dei residenti della struttura gestita dalla cooperativa La Meridiana che si occupa di persone con Alzheimer e altre forme di demenza. Ora, accompagnato da Massimiliano Longo, assessore alla Cultura del Comune di Monza, ha fatto visita al Paese per la consegna del ricavato. Tumiotto ha affermato: “Ho avuto occasione di vedere come in un contesto protetto i malati di Alzheimer possano vivere in una condizione di normalità e serenità. Si incontrano persone che ti salutano, chiedono informazioni su dove passeggiare e guardando dentro la vetrina del salone di bellezza c’è persino l’attesa per fare la piega! Ringrazio l’assessore Longo per avermi dato la possibilità di essere partecipe e per avermi fatto conoscere Il Paese Ritrovato e Rita Liprino per aver collaborato alla realizzazione del nostro evento benefico”. “Sono molto contenta – ha aggiunto Rita Liprino, responsabile raccolta Fondi de La Meridiana - che Davide abbia voluto sostenerci dopo aver conosciuto la bellezza di questo progetto. Mi auguro che il suo sostegno possa essere da esempio per tanti imprenditori del territorio”.

