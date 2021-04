Fioriscono tulipani e bulbi negli “you pick garden” di Ornago e Cornate d’Adda La nuova esperienza di Shirin a Ornago ha debuttato giovedì, apre per il quarto anno Fioriranno di Cornate d’Adda. Pur nell’emergenza coronavirus l’occasione per passeggiare tra bulbi e tulipani (con biglietto e a ingressi contingentati).

La promessa era quella di abbellire con un tappeto di fiori e colori la campagna ornaghese, e con l’arrivo della primavera così è stato.

È aperto ufficialmente da giovedì 1 aprile Shirin Tulipani il primo “you-pick garden” di Ornago, allestito nei campi che costeggiano via Cascina Rossino dalle sorelle belluschesi Elmina e Carolina Brambilla.

Come per gli altri you-pick garden anche allo “Shirin”, si può accedere acquistando un biglietto con cui si potrà fare una passeggiata immersi nei colori e nei profumi dei fiori e raccoglierne due (chi volesse portarsele a casa qualche esemplare in più potrà farlo con un sovrapprezzo).

Per i primi giorni di apertura si è già registrato il sold out: «La situazione pandemia ci consente un numero di accessi molto inferiore rispetto a quanto potrebbe contenere il campo - spiega Elmina - Per questo motivo per accedere al campo al momento è obbligatoria la prenotazione attraverso il nostro sito (clicca qui per prenotare). I prossimi giorni sono tutti pieni. Invitiamo tutti coloro che hanno prenotato e che vorranno venire anche in futuro di farlo piedi o in bicicletta seguendo le mappe che abbiamo messo a disposizione sui nostri canali social e sul sito internet. Purtroppo al momento sono sospesi gli eventi che avevamo in programma all’interno del campo. In base a come si evolverà la situazione pubblicheremo gli aggiornamenti».

Ornago: la mappa disegnata da Shirin Tulipani per non usare l’auto

Nel campo sono stati piantati 35 mila bulbi di 10 varietà differenti di tulipani. Sei di queste sono già in piena fioritura mentre le altre quattro lo faranno nelle prossime settimane.

Shirin precede anche il servizio a domicilio (con consegne gratuite per Ornago e comuni limitrofi) con diverse opzioni: mazzo da 10 tulipani con o senza vaso e lo speciale “Pomeriggio felice” che prevede il mazzo di fiori e una vaschetta di gelato (info e costi sui canali social e sul sito web)

A distanza di qualche chilometri e procedendo in direzione dell’Adda c’è un altro campo di tulipani che sta diventando sempre più rigoglioso: quello di “FiorirAnno”.

Giunto alla quarta edizione il u-pick garden (il primo della Brianza) allestito dalla famiglia Maggioni a Cornate d’Adda, lungo via Strada Costiera, anche quest’anno è pronto a meravigliare i visitatori: «Per questa edizione abbiamo piantato altri 50 mila bulbi - spiega Nicolò Maggioni - Contando quelli degli scorsi anni raggiungeremo circa 150 mila fiori».

Già da qualche giorno è attivo il FiorirAnno Market - che dà la possibilità di acquistare un mazzo di fiori - e il servizio di consegna a domicilio con diverse opportunità d’acquisto.

L’apertura ufficiale del campo u-pick si terrà invece nel pomeriggio di sabato 3 aprile, a partire dalle 15 (informazioni più dettagliate sui canali social di FiorirAnno e sul sito internet www.fioriranno.it).

«Quest’anno gli ingressi saranno contingentati e verranno messe in atto tutte le regole per i contenimento della pandemia - prosegue Maggioni - Purtroppo non potremo ospitare eventi e nemmeno i food truck come avevamo fatto nel 2019. Come per gli anni scorsi i visitatori con il biglietto d’accesso potranno entrare nel campo e passeggiare tra le diverse varietà di tulipani e narcisi presenti e raccoglierli con le proprie mani».

Cornate d'Adda Fioriranno anche i narcisi - foto da facebook

