Fiocco rosa: è Gioia la prima nata del 2022 all’ospedale di Monza Fiocco rosa per il 2022 all’ospedale San Gerardo di Monza nel reparto di ostetricia e neonatologia gestito dalla Fondazione Monza e Brianza per il bambino e la sua mamma: la prima nata è Gioia Maritan, secondogenita della famiglia di Macherio. Bimba anche l’ultima nata dell’anno, in buone condizioni, come la madre, nonostante la positività al Covid 19.

Gioia Maritan, tre chili tondi tondi e 51 centimetri di dolcezza. È stato il suo il primo vagito del 2022 all’ospedale San Gerardo di Monza: fiocco rosa, quindi, per i reparti di ostetricia e neonatologia gestiti dalla Fondazione Monza e Brianza per il bambino e la sua mamma. La piccola è venuta alla luce all’1.57: radiosa la mamma, Ambra Silvestri, 34enne di Macherio, arrivata in ospedale accompagnata dal marito Marco Maritan, ingegnere energetico, intorno alle 7 del mattino del giorno di San Silvestro.

Gioia Maritan con la mamma Ambra Silvestri

(Foto by Fabrizio Radaelli)

«Ad aspettare a casa Gioia - racconta la madre, che insegna alle scuole medie di Verano Brianza - la sorellina Aida, di due anni e tre mesi. Abbiamo scelto il nome Gioia per la nostra seconda figlia perché è un nome corto, inusuale, che speriamo possa portare bene in questi tempi così difficili».

È stata una bimba anche l’ultima nata dell’anno appena terminato: ha salutato il mondo alle 20.25 del 31 dicembre. In buone condizioni sia lei, sia la madre, nonostante la positività al Covid 19.

Con il numero di casi in aumento, spiegano dalla sala parto, in questi giorni si conta almeno un parto da donna positiva al giorno: «Molte di loro non sono vaccinate, come del resto i papà».

Dallo scoccare della mezzanotte al mezzogiorno del primo gennaio, medici e infermieri di turno hanno accudito, complessivamente, sette neonati. Sono stati 2.533 i nuovi nati nel corso dell’intero 2021: un dato in leggera crescita rispetto a quello registrato nel 2020, quando i piccoli venuti alla luce sono stati 2.461.

