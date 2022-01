Ospedale di Desio: Suleiman apre il 2022, Mattia saluta il 2021 Due maschietti per il passaggio dell’anno all’ospedale di Desio: il primo nato è Suleiman di Lissone, l’ultimo del 2021è stato Mattia di Lentate sul Seveso. Sono 188 i bambini nati nel presidio negli ultimi due mesi dell’anno (ma il totale è in calo rispetto all’anno scorso).

Il primo nato del 2022 all’ospedale di Desio è Suleiman, 3 chili, venuto alla luce alle 7.01 della mattina di Capodanno. Felicissimi i genitori, la mamma Zekraoui Fatima Ezzahra, 27 anni, e il papà Amine Fadli, anni 30, residenti a Lissone, di origini marocchine. Il parto è stato assistito dall’ostetrica Stefania Pelucchi, dalla ginecologa Chiara Comito e dalla pediatra Simona Rossi. A casa, ad aspettare il piccolo Suleiman, c’è il fratellino Moad di 4 anni.

L’ultimo nato del 2021, alle 6.45 del 31 dicembre, è Mattia, oltre tre chili e mezzo. L’ha dato alla luce Veronica Perrotta di 35 anni; il papà è Giuseppe Di Gioia di 38 anni, di Lentate Sul Seveso. Il parto è stato assistito dall’ostetrica Luigia Pirola, dalla ginecologa Loredana Giacomantonio e dalla pediatra Alessia Villa. A casa, ad aspettarlo, la sorellina Matilde di 5 anni.

I nati nel 2021 a Desio sono stati 1.055 (6 gemelli); i parti, 1.049. I maschi sono stati 556, le femmine 499.

Nel 2020 i nati erano stati 1.142 (6 gemelli), i parti 1.136. 585 i maschi e 557 le femmine. Ci sono stati dunque 87 nati in meno rispetto al 2020 (- 7,6 %), in tendenza rispetto al dato nazionale.

“La denatalità contenuta in tutti questi ultimi anni del nostro punto nascita – spiega Tiziana Varisco, direttore della Struttura di Pediatria – è dovuta anche a tutto il lavoro di integrazione con il territorio, in particolare con i Consultori, nell’ambito dei diversi progetti del Percorso Nascita, e di implementazione dei percorsi di assistenza in autonomia da parte delle ostetriche per le gravidanze a basso rischio”.

Negli ultimi due mesi di quest’anno i parti sono stati 188 (nel 2020 erano stati, nello stesso periodo 155). Un segno di speranza e ripresa.

