Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Finti medici per estorcere soldi: nuovo allarme truffe a Caponago Nuovo allarme del sindaco di Caponago dopo alcune segnalazioni: sono in corso tentativi di truffa da parte di finti medici che chiedono soldi per curare urgentemente un parente.

Ancora un allarme truffe lanciato dal primo cittadino caponaghese, Monica Buzzini. Questa volta il sindaco ha voluto mettere in guardi ai propri concittadini contro le chiamate telefoniche di finti medici.

“In questi giorni ho ricevuto più di una segnalazione, che è stata fatta anche alle forze dell’ordine - si legge nel post del sindaco -. Ci sono cittadini e cittadine che hanno ricevuto telefonate da presunti medici”. La truffa verrebbe perpetrata al telefono da un presunto medico che adducendo come scusa un grave problema di salute di un famigliare della persona contattata richiederebbe il pagamento immediato per la cura. Il primo cittadini invita a chiamare il 112 in caso di chiamate sospette.

Nei giorni scorsi episodi analoghi si erano verificati con finti agenti di polizia locale e falsi tecnici dell’acqua.

© RIPRODUZIONE RISERVATA