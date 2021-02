Finti elettricisti su un furgone bianco, il Comune di Busnago: «Attenti alla truffa» Comunicato per mettere in guardia i cittadini dopo una serie di segnalazioni: «citofonano e chiedono di entrare nelle abitazioni per una manutenzione dell’impianto elettrico. Nessuno è stato autorizzato a svolgere questa attività»

Finti tecnici in giro per Busnago. L’amministrazione comunale avvisa: è una truffa. L’allarme è scattato lunedì, 8 febbraio, in mattinata, dopo che in comune sono state inoltrate diverse segnalazioni: «È stata segnalata la presenza sul territorio comunale di persone (2/3) con un furgone bianco che citofonano e chiedono di entrare nelle abitazioni per una manutenzione dell’impianto elettrico - si legge nel comunicato dell’amministrazione -. Nessuno è stato autorizzato a svolgere un’attività di questo genere, si tratta di un tentativo di truffa: vi preghiamo di prestare attenzione e segnalare eventuali circostanze sospette alla polizia locale (0396825025) oppure ai Carabinieri».

