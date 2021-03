Filicorno del Sant’Eusebio e fondatore del Gruppo Fotografico: un altro lutto ad Agrate, Luciano Parmeggiani vinto dal Covid Addio a 75 anni dopo due settimane di battaglia, il ricordo del sindaco Sironi: «Un’altra persona che ha contribuito a far nascere iniziative importanti dal punto di vista culturale e associativo ci ha lasciati»

Addio a Luciano Parmeggiani, figura storica di Agrate. Volto molto noto in paese per aver fondato il Gruppo Fotografico di Agrate, per anni flicorno ufficiale del corpo musicale Sant’Eusebio, consigliere della cooperativa Achille Grandi è venuto a mancare a 75 anni dopo aver lottato per un paio di settimane contro il Covid.

«Sono giorni durissimi dal punto di vista della tenuta emotiva per tutti noi - dice il sindaco Sironi - Purtroppo, infatti, continua questa settimana terribile per Agrate. Un’altra persona che ha contribuito a far nascere iniziative importanti dal punto di vista culturale e associativo ci ha lasciati: Luciano Parmeggiani, socio fondatore del Gruppo Fotografico Agratese. Uomo di grande cultura e passione. Ho sperimentato in prima persona la sua disponibilità al confronto sincero e rispettoso. La sua mancanza si farà sentire, non solo per la sua famiglia a cui siamo vicini in questo momento di dolore. Ciao Luciano». Hanno espresso cordoglio anche la cooperativa Achille Grandi e il corpo musicale Sant’Eusebio.

