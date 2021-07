Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Chiara Pederzoli)

Progetto Fili Regione Lombardia rigenerazione urbana (Foto by Chiara Pederzoli)

“Fili” di rigenerazione urbana in Lombardia: il progetto per Milano-Cortina 2026 Lo “sviluppo sostenibile” della Lombardia passa dal progetto di rigenerazione urbana ed extraurbana promosso da Fnm, Ferrovienord e Trenord insieme alla Regione.

“Lo sviluppo sostenibile è il nuovo mainstreaming di Regione Lombardia, ma anche transizione digitale, e soprattutto semplificazione”. Lo ha detto il presidente Attilio Fontana presentando ‘Fili’, uno dei maggiori progetti di rigenerazione urbana ed extraurbana in Europa, promosso da Fnm, Ferrovienord e Trenord insieme a Regione Lombardia.

Si tratta di “un imponente disegno di riqualificazione dei principali centri di connessione di Ferrovienord, che si accompagna a interventi di ricucitura urbana con l’adozione di soluzioni all’avanguardia nel disegno architettonico e nella sostenibilità ambientale”.

Il progetto interessa l’asse Milano-Malpensa, “corridoio fondamentale per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, che si presenterà come una intera arteria di nuovi scenari urbani verdi, moderni e ad alta vivibilità” e “coinvolge con interventi di ammodernamento, rifacimento e rinnovamento le stazioni di Milano Cadorna, Milano Bovisa, Saronno e Busto Arsizio e le aree ad esse adiacenti, con un intervento di oltre 188.000 metri quadrati, che arriverà a interessare progetti per un totale di 2 milioni di metri quadrati all’interno della Lombardia”.

Fili comprende inoltre la piantumazione di 800.000 alberi in circa 41.000 ettari attraverso 24 Comuni, la creazione di una superstrada ciclabile di 72,7 km fra la stazione di Milano Cadorna e Malpensa, la realizzazione di una Foresta Sintetica Pensile presso la stazione Milano Cadorna che produrrà ossigeno per la città di Milano.

Il progetto è stato presentato in Auditorium Testori a Palazzo Lombardia alla presenza del Ministro per gli Affari Regionali, Maria Stella Gelmini, del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana e di FNM Andrea Gibelli, con il contributo video del ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti. Hanno partecipato anche gli assessori Claudia Maria Terzi (Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile), Guido Guidesi (Sviluppo economico), Stefano Bolognini (Sviluppo Città metropolitana, Giovani e Comunicazione) e Raffaele Cattaneo (Ambiente e Clima) che ha inviato un contributo video.

