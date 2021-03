Festival di Sanremo, la serata finale (e la scaletta). Irama chiede aiuto ai propri fan: «Questa sera tocca a voi» Si avvia alla conclusione Sanremo 2021. Dalla finale di stasera uscirà il nome de vincitore della 71esima edizione del Festival.Irama chiede aiuto ai propri sostenitori:«Questa sera tocca a voi».

Si avvia alla conclusione Sanremo 2021. Dalla finale di stasera uscirà il nome de vincitore della 71esima edizione del Festival. Non si sa l’orario di chiusura della quinta serata e, quindi, quando conosceremo la classifica definitiva. Si andrà presumibilmente a notte fonda, dopo che negli ultimi giorni si sono sforate, anche abbondantemente, le 2. Stasera si esibiranno nuovamente tutti e 26 i cantanti in gara. Il monzese Irama sarà il terzo cantante a esibirsi: la sua ’La genesi del tuo colore’ non sarà però cantata dal vivo, visto che è ancora chiuso in camera da albergo in isolamento.

Ecco come funzionano le valutazioni per l’edizione 2021 della kermesse sanremese. Di seguito, serata per serata, chi vota e quanto pesa ogni voto: prima serata, giuria demoscopica; seconda serata: giuria demoscopica; terza serata: giuria musicisti; quarta serata: giuria sala stampa; serata finale: prima fase, televoto; seconda fase (ultimi 3 rimasti): tlevoto 34%, giuria demoscopica 33%, giuria sala stampa 33%.

Il peso del pubblico è importante: per questo motivo il cantante monzese Irama ha lanciato un appello, via social, ai propri sostenitori: «Questa sera tocca a voi».

MAI SMETTERAI, CANTERAI, PERDERAI LA VOCE. QUESTA SERA TOCCA A VOI �� Pubblicato da Irama su Sabato 6 marzo 2021

Questa la scaletta dell’ultima serata:

1. Ghemon

2. Gaia

3. Irama

4. Gio Evan

5. Ermal Meta

6. Fulminacci

7. Francesco Renga

8. Extraliscio

9. Colapesce Dimartino

10. Malika Ayane

11. Fedez-Michielin

12. Willie Peyote

13. Orietta Berti

14. Arisa

15. Bugo

16. Maneskin

17. Madame

18. La Rappresentante di Lista

19. Annalisa

20. Coma_Cose

21. Lo Stato Sociale

22. Random

23. Max Gazzè

24. Noemi

25. Fasma

26. Aiello

© RIPRODUZIONE RISERVATA