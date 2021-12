Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Marco Testa)

Fesata del ringrazimento a Roncello (foto Facebook) (Foto by Marco Testa)

Festa del Ringraziamento a Roncello: sfilata e benedizione dei mezzi agricoli Si è tenuta domenica 12 dicembre, i mezzi agricoli si sono ritrovati nel campo dell’oratorio in attesa della classica benedizione celebrata dal parroco don Camillo Casati al termine della messa.

Domenica 12 dicembre Roncello ha celebrato il mondo agricolo con la tradizionale Festa del ringraziamento. Per le vie del paese hanno sfilato diversi mezzi agricoli che poi si sono ritrovati nel campo dell’oratorio in attesa della classica benedizione celebrata dal parroco don Camillo Casati al termine della messa.

«Un grazie a tutti gli agricoltori e gli allevatori, che non si sono mai fermati anche in questi mesi di emergenza sanitaria - le parole dell’amministrazione comunale - continuando ad alzarsi presto la mattina per lavorare nei campi, nelle stalle, hanno garantito che sulle nostre tavole ci fosse cibo buono e sicuro, tutelando e rispettando l’ambiente e valorizzando il nostro territorio».

