Festa a Giussano per i 100 anni di Maria Vignando: gli auguri dell’amministrazione e della Croce Bianca Una festa raccolta ma ricca di emozione venerdì pomeriggio a Giussano per i 100 anni della signora Maria Vignando.

Una festa raccolta ma ricca di emozione venerdì pomeriggio a Giussano per i 100 anni della signora Maria Vignando. L’appuntamento con parenti e amici è per domenica, intanto il taglio della torta con gli affetti più stretti ha portato in dono anche la targa del Comune consegnata dal vicesindaco Adriano Corigliano in rappresentanza dell’amministrazione comunale. Presente anche la Croce Bianca, molto affezionata alla neo centenaria, che ha portato gli auguri della sezione.

Originaria del Veneto, ha lavorato come lattaia a Milano fino agli anni 70. Poi il trasferimento a Giussano dove oggi vive insieme alla nuora e dove è molto conosciuta: suo figlio era Luciano Biraghi, scomparso a marzo 2020, ex presidente delle Acli e anima del volontariato e di Macondo.

Giussano 100 anni Maria Vignando

© RIPRODUZIONE RISERVATA