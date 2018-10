Fermato dalla Finanza di Genova a Biassono: in auto ha cocaina per 300mila euro I finanzieri di Genova hanno arrestato a Biassono un 37enne peruviano, già noto alla Giustizia, accusato di traffico internazionale di stupefacenti. Nella sua auto aveva otto chili di cocaina per un valore di circa 300mila euro in sacchetti della spesa chiusi in un trolley.

Secondo quanto ricostruito dai militari del Gico (Gruppo di Investigazione sulla Criminalità Organizzata) del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Genova e coordinate dalla Procura della Repubblica di Genova, il peruviano doveva trasportare la droga dalla Liguria alla Lombardia, destinata allo spaccio della zona. Sono stati sequestrati anche un bilancino di precisione e l’auto. Secondo gli investigatori lo stupefacente corrispondeva a circa 10 mila dosi per un valore di circa 300 mila euro.

