Farmacia comunale di Agrate Brianza a portata di smartphone: con la “app” prenotabili anche farmaci e tamponi Attiva infatti la nuova applicazione per consultare il catalogo prodotti e prenotarli, anche mediante l’invio di immagini, compresi farmaci. Il sindaco Sironi: «Nuovo servizio innovativo per essere sempre più vicino al cittadino»

La farmacia comunale di Agrate Brianza è a portata di smartphone. È attiva infatti la nuova applicazione per consultare il catalogo prodotti e prenotarli, anche mediante l’invio di immagini, compresi farmaci, anticipando la ricetta con notifica di disponibilità per il ritiro in farmacia, tampone rapido antigenico, scegliendo tra i giorni e gli orari disponibili. Sarà inoltre possibile conoscere i turni delle farmacie, le iniziative, le offerte del mese e tutti i servizi disponibili e ricevere coupon e sconti riservati alla rivendita di medicinali di via Lecco.

«Grazie all’impegno di Assab, l’Azienda Speciale Servizi di Agrate Brianza, la farmacia comunale di Agrate al Polo Socio Sanitario sarà la prima del nostro paese a portata di smartphone – ha detto soddisfatto il sindaco Simone Sironi -. Con la nuova app, disponibile sia per dispositivi iOS che Android, parte un nuovo servizio innovativo per essere sempre più vicino al cittadino. Un altro passo avanti verso la farmacia dei servizi». Tutte le informazioni e i link per scaricare l’App sono disponibili su https://comunale1.assab.it/applicazione/.

© RIPRODUZIONE RISERVATA