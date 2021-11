Famiglia, lavoro e casa: da Biassono il percorso per mamme felici Silvia Zanotti, professionista in ambito marketing e commerciale, ha organizzato un convegno online con esperti: chi lo seguirà, negli auspici, cambierà per sempre il proprio ruolo di madre e più in generale di donna.

La gestione dei figli e la possibilità di conciliare la famiglia e il lavoro e le tante le sfide del quotidiano sono sempre un tema d’attualità per le donne. Tra queste c’è anche la biassonese Silvia Zanotti, professionista in ambito marketing e commerciale, dopo essere diventata mamma ed essersi scontrata con i problemi quotidiani che la gestione di due figli, una casa e un lavoro a tempo pieno comporta, ha iniziato a guardarsi intorno e a cercare idee e consigli da poter sperimentare personalmente.

È così che è iniziato un percorso alla riscoperta di sé, che l’ha guidata fino alla scelta di organizzare il convegno “Mamma Percorso Felice”, con lo scopo di riunire i professionisti che in questi anni ha seguito e che le hanno insegnato tanto. Desidera condividere la sua esperienza con altre mamme che come lei si sono poste degli interrogativi e sono alla ricerca delle risposte più idonee per loro.

L’iniziativa, online, scatta mercoledì 17 novembre e si conclude mercoledì 24 novembre. In questo grande evento sono stati riuniti 25 esperti in crescita genitoriale e personale e non solo. Psicologi, psicoterapeuti, pedagogisti, coach, formatori, naturopati, musicisti, medici e farmacisti, insegnanti, counselor e scrittori guideranno passo a passo le partecipanti in un percorso che, negli auspici, cambierà per sempre il loro ruolo di madri e più in generale di donne.

Tra i relatori del convegno saranno presenti Selene Calloni Williams, Lucia Giovannini, Emiliano Toso, la Tata di “Sos Tata” Francesca Valla, Franco Berrino, Anna Olverio Ferraris, Alessandra Bortolotti, Gerry Grassi, Matteo Salvo, Elena Cortinovis e molti altri. È possibile iscriversi gratuitamente sul sito web del Convegno: mammapercorsofelice.com.

