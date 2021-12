Famiglia da record per il Presepe vivente di Agliate con mamma Elena, papà Paolo e i loro otto figli Mamma, papà e otto figli: è questa la composizione della famiglia da record che animerà, come Sacra famiglia, l’edizione 2021 del Presepe vivente di Agliate.

Il 26 dicembre, come da tradizione pluridecennale, andrà in scena il Presepe vivente ad Agliate, piccola frazione di Carate Brianza. Quest’anno ispirato al tema “Come Giuseppe guardiamo Gesù”, il presepe vivente giunto alla 46esima edizione e promosso da Comunione e Liberazione Brianza e dalla comunità pastorale Spirito Santo, vuole “annunciare che Dio si è fatto carne, ed è a noi vicino, in un rapporto d’amicizia che veicola la salvezza”. L’edizione 2021 dell’iniziativa vanterà una sacra famiglia d’eccezione. Elena, 45 anni, il marito Paolo, 43enne, e la loro piccola Maria di soli 4 mesi saranno i protagonisti della natività caratese, interpretando i ruoli di Maria, Giuseppe e il bambinello. Ma non è tutto. Oltre al bue e all’asinello, nella grotta naturale del parco alle spalle della basilica di Agliate, ci saranno i 7 fratelli di Maria: una famiglia da record, residente a Inverigo, che entrerà al centro della scena e dell’importante ambientazione che sarà realizzata come ogni anno nella frazione caratese.

Carate Brianza famiglia presepe Agliate

“Abbiamo accettato con entusiasmo questo importante incarico. Non è la prima volta che rappresentiamo la sacra famiglia, ma è la prima volta che interpretiamo la Natività con la piccola Maria. È una bambina venuta dal cielo, in un momento in cui avevamo perso la speranza di poter allargare nuovamente la nostra, già numerosa, famiglia - ha raccontato mamma Elena - Due dei miei figli durante una cerimonia dedicata al beato Carlo Acutis, hanno chiesto a Dio tramite il giovane beato di donare loro un nuovo fratellino. Il mese dopo ero incinta. La vita e la fede regalano sempre grandi sorprese. Così è arrivata Maria, nata il 15 agosto, proprio il giorno della madonna, sorella di Benedetta Maria, 15 anni, Maria Maddalena, 14, Elisabetta Maria, 12, Giacomo Maria, 10 anni, Andrea Maria 8, Emmanuele Maria 7 e la piccola Irene Maria di 4 anni”.

“Noi come tutte le altre famiglie con o senza figli rappresentiamo la famiglia di Gesù”, ha aggiunto Elena, che ama fare la mamma a tempo pieno, nonostante abbia dovuto rinunciare alla sua carriera da fisioterapista: “Credo che il mestiere della mamma sia una grazia. Non credo che al mondo ci sia un lavoro più bello. Vengo da una famiglia numerosa e ho sempre desiderato avere tanti figli”.

Il segreto per riuscire a crescere 8 figli, secondo Elena, è, oltre all’educazione, “riuscire a dedicare del tempo esclusivo a ogni figlio, non trascurando la comunicazione”.

