Falso dentista a Besana in Brianza: scoperto dopo ispezione dei carabineri

Dentista senza mai avere conseguito la laurea. I carabinieri di Besana in Brianza mercoledì mattina sono intervenuti con i Nas di Milano in uno studio in città e a seguito di una ispezione hanno verificato che il titolare che da alcuni mesi operava sui pazienti in realtà era in possesso del titolo di odontotecnico, non di medico chirurgo come richiesto. Denunciato un uomo di 57 anni ”esercizio abusivo della professione di odontoiatra”. In corso altri accertamenti per stabilire da quanto tempo andasse avanti l’esercizio abusivo

