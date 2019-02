Fabrizio Corona ad Arcore: «Per un servizio giornalistico» Non passa inosservato, soprattutto se intorno ha una truppa di cameramen e addetti ai lavori. È Fabrizio Corona avvistato in giro per Arcore nel primo pomeriggio di mercoledì.

Non passa inosservato, soprattutto se intorno ha una truppa di cameramen e addetti ai lavori. È Fabrizio Corona avvistato in giro per Arcore nel primo pomeriggio di mercoledì 13 febbraio, nella zona di via Foppa. Intercettato, non ha approfondito i motivi della sua presenza: prima ha scherzato, poi si è limitato a dire di essere in paese per un servizio giornalistico.



Arcore Fabrizio Corona

(Foto by Valeria Pinoia)

