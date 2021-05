Europa senza segreti per la 2B della scuola “Fermi” di Albiate: prima in Italia al “Torneo Trivia” La classe della secondaria di primo grado ha prevalso nel gioco a quiz per le scuole primarie e secondarie italiane inserito nel progetto formativo Europa=NOI, promosso dal Dipartimento per le Politiche Europee.

Grande successo per l’Istituto comprensivo Albiate- Triuggio che, grazie alla classe 2B della secondaria “Fermi” di Albiate, si è aggiudicato il primo posto dell’edizione 2021 del Torneo Trivia, il gioco a quiz per le scuole primarie e secondarie italiane inserito nel progetto formativo Europa=NOI, promosso dal Dipartimento per le Politiche Europee.

Anche quest’anno, nonostante l’emergenza pandemica, l’interruzione delle attività scolastiche in presenza e le difficoltà dovute alla didattica in dad, non è venuto meno l’entusiasmo, la partecipazione e il coinvolgimento di docenti e giovani di tutta Italia. Centinaia di classi e migliaia di studenti si sono sfidati dall’8 febbraio al 10 maggio nel rispondere a domande sulla storia e la cittadinanza europea, le istituzioni dell’Unione Europea, la partecipazione dell’Italia all’Unione, il mercato interno.

Una gara che alla fine ha premiato le classi: 4E del secondo Circolo E. De Filippo di Giugliano in Campania (per la scuola primaria), 2B dell’Istituto comprensivo di Albiate e Triuggio (per la secondaria di primo grado) e 3F dell’Istituto Antonio Serra di Napoli (per la secondaria di secondo grado).

Anche quest’anno al Trivia Quiz hanno partecipato alcuni team di A Scuola di Open Coesione (Asoc), il percorso didattico promosso dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio. Grande entusiasmo alla scuola secondaria “Fermi” di Albiate dove gli studenti hanno dimostrato capacità e un grande spirito europeista, emergendo tra centinaia di classi e migliaia di studenti di tutta Italia.

