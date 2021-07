Euro 2020, in Brianza maxischermi per Italia-Spagna: a Lissone 199 posti nel cortile della scuola, ecco dove È la location scelta per assistere alla semifinale - inizio alle 21 di martedì 6 luglio - con ingresso gratuito: sarà necessario presentarsi con congruo anticipo. Schermi - tra gli altri - anche a Varedo, Meda, Desio, Seregno e Nova Milanese.

Notti magiche in Brianza: maxi schermi per tifare Italia. Martedì 6 luglio, appuntamento in diversi Comuni per assistere alla semifinale di Euro2020. A Lissone, sarà il cortile della scuola Buonarroti a Lissone alle 21 ad ospitare il maxischermo allestito dal Comune. Per accedere (199 posti a sedere), sarà necessario presentarsi con congruo anticipo all’esterno delle scuole Buonarroti per consentire le operazioni di registrazione obbligatorie per ottemperare alle normative anti-contagio. L’ingresso è gratuito. Si tratta della location scelta per il cinema sotto le stelle. La prevista proiezione di “Gli Anni più belli”, primo appuntamento inserito nell’ambito della rassegna è infatti rinviata a mercoledì 14 luglio sempre con inizio alle ore 21.30.

Italia- Spagna sarà trasmessa anche sul maxischermo allestito nel parco di Villa Bagatti Valsecchi a Varedo, al parco Tittoni di Desio e alla Porada a Seregno, in piazza Cavour a Meda o all’oratorio San Carlo di Nova Milanese (solo per citare alcuni esempi) che, diversamente da Lissone, hanno accolto i tifosi anche nelle precedenti partite della nostra Nazionale.

