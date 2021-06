“Estate Lissonese 2021”: a Lissone 38 appuntamenti per tutti i gusti, agosto compreso Per la maggior parte gratuiti, da giugno a settembre, in collaborazione con le associazioni del territorio, offrono momenti di divertimento e condivisione nel pieno rispetto dei protocolli anti-contagio. Si inizia giovedì 17 giugno, con FilMusica al Museo.

«Questa proposta riunisce le rassegne che già erano ospitate sul nostro territorio negli anni passati per creare un unico, grande, calendario che mette al centro la condivisione e il divertimento - spiega Concettina Monguzzi, sindaco di Lissone - Abbiamo pensato ad un palinsesto volutamente variegato, per la quasi totalità gratuito, per venire incontro alle diverse preferenze e per vivere la città anche durante l’estate».

Sono come detto 38 gli appuntamenti in programma: si inizia giovedì 17 giugno, con FilMusica al Museo, per poi proseguire con la rassegna di Libritudine e con lo spettacolo dedicato a Ezio Bosso ospitato in piazza Libertà sabato 19. In calendario anche gli eventi di “Piantiamola”, per poi proseguire nel mese di luglio con le rassegne “Letture sotto l’ombrellone” e “Storie tra cielo e terra”, pensate per i più piccoli. Ritorna il cinema sotto le stelle nella ormai consueta location del piazzale della scuola Buonarroti, ripartirà anche SuoniMobili – Multiculti 2021 con 3 appuntamenti nei quartieri.

Da luglio appuntamento fisso il venerdì sera in centro storico con “Lissone Summer Festival”, musica e animazioni che termineranno anche nel mese di settembre. Non resterà sguarnito nemmeno agosto, con 3 appuntamenti del cinema all’aperto e la serata itinerante dedicata alle Serenate Mariachi. Appuntamenti che saranno gratuiti ad eccezione di alcune date del cinema sotto le stelle, con prenotazione telefonica obbligatoria se a numero chiuso.

Il programma completo della “Estate Lissonese 2021” sarà a breve visibile anche sul sito web del Comune di Lissone dove saranno disponibili tutte le informazioni relative al dettaglio degli eventi.

