Esselunga, torna il "gratta e vinci" di Natale: iPhone 13 e spumante in palio Torna dal 9 al 24 dicembre l'attesissimo concorso, ogni 30 euro di spesa o 50 Punti Fragola, presentando la Carta Fìdaty si riceverà una cartolina da grattare subito. Monte premi complessivo di oltre 18 milioni di euro.

Torna il concorso natalizio di Esselunga: dal 9 al 24 dicembre, ogni 30 euro di spesa o 50 Punti Fragola, presentando la Carta Fìdaty si riceverà una cartolina da grattare subito per scoprire se si è fra i fortunati vincitori. In palio 16.000 iPhone 13 e 208.000 bottiglie di spumante per un montepremi del valore di oltre 18 milioni di euro.

Esselunga mette in palio anche per questo Natale tanti premi che da giovedì 9 dicembre potrebbero regalare altrettanti sorrisi agli affezionati clienti. Per aumentare le probabilità di vincita ci sono poi i Punti Fragola: servirà acquistate 2 pezzi dei prodotti evidenziati nel volantino, per ottenere così il triplo dei Punti Fragola, aumentando le possibilità di vittoria.

