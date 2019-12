Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Esplosione in un appartamento a Senago: ventenne ustionata, sei persone coinvolte - FOTO Esplosione lunedì sera in un appartamento di via Udine a Senago. Sei persone coinvolte, una ventenne ha riportato ustioni di secondo grado alle gambe.

Esplosione in un appartamento lunedì sera a Senago. È successo in via Udine alle 19.30 del 30 dicembre. Nello scoppio è crollato un muro divisorio: una persona è risultata da subito ustionata, sei sono state valutate dai soccorritori intervenuti insieme a tre mezzi dei vigili del fuoco e ai carabinieri. Lo scoppio sarebbe stato causato dal malfunzionamento di una stufa.

Il bilancio finale riferito dall’Agenzia regionale emergenza urgenza: una donna di vent’anni ha riportato ustioni di secondo agli arti inferiori; contusa una donna di 59, ferita dalla caduta di un armadio. Quattro pazienti hanno rifiutato il trasporto. La palazzina di cinque piani è stata evacuata, l’appartamento è stato messo in sicurezza.

Senago esplosione appartamento - foto Vigili del fuoco

