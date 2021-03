Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Escape room per un mondo più pulito: anche alla scuola Oggioni di Villasanta si gioca con l’ambiente I Cai di Vedano e Macherio, con la sezione di Villasanta e con il partner Brianzacque, hanno consegnato alla scuola il kit per partecipare al progetto “Nelle squame di una trota 2 – Fuga dalla plastica”.

Settimana scorsa i Cai di Vedano e Macherio, con la sezione di Villasanta e con il partner Brianzacque, hanno consegnato alla scuola primaria Oggioni i kit per partecipare al progetto “Nelle squame di una trota 2 – Fuga dalla plastica”. Si tratta di un gioco di abilità, escape room, che gli alunni potranno affrontare in classe per approfondire divertendosi le tematiche ambientali.

«Uno dei tanti progetti da noi patrocinati che fanno brillare la nostra scuola e che coinvolgerà 800 studenti di tre comuni brianzoli – ha fatto sapere il sindaco villasantese Luca Ornago -. Grazie per gli interventi a Ruggero Gariboldi (presidente Cai Vedano), a Enrico Boerci (presidente Brianzacque), all’assessore Adele Fagnani e alla scuola».

