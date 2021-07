Enpa e Coop insieme per raccogliere prodotti per cani, gatti e uccellini: «Ecco cosa ci serve di più» Iniziativa nei punti vendita di Cavenago Brianza, Cornate d’Adda e Bussero. I volontari Enpa di Monza spiegano che servono soprattutto cibi per gattini e gatti adulti, comprese scatole adatte alle colonie feline, cibi per cani adulti e per cuccioli e cibi per canarini e pappagalli.

Alcuni volontari di Enpa Monza Brianza saranno presenti sabato 10 luglio nei punti vendita Coop di Cavenago Brianza, in via XXIV Maggio, 3 e di Bussero, in viale Europa, 1 in occasione dell’iniziativa solidale “Dona la Spesa” che Coop ha deciso di dedicare alle realtà locali che si occupano di cani e gatti senza famiglia.

Al supermercato di Cornate d’Adda, in Via Schenoni 5, ci saranno, invece, i volontari della sezione Enpa di Merate.

I clienti che lo desiderano possono acquistare prodotti per gli animali riponendoli nei carrelli riservati. Nel 2020 l’iniziativa ha permesso di raccogliere oltre 19 tonnellate di prodotti per animali che sono state distribuite fra le associazioni coinvolte.

I volontari monzesi fanno presente che le maggiori necessità per il rifugio gestito da Enpa Monza Brianza in via san Damiano, 21 sono cibi per gattini e gatti adulti comprese scatole da 400 grammi adatte alle colonie feline, cibi per cani adulti e per cuccioli e cibi per canarini e pappagalli.

