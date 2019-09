Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Energy park di Vimercate: altro che sostenibile, qui i rifiuti sono incontrollati Nuova emergenza all’Energy park di Vimercate. Cumuli di rifiuti accatastati in disordine e senza criterio hanno trasformato l’area di stoccaggio del parco tecnologico di via Monza in una vera discarica a cielo aperto.

Raccolta differenziata, nuova emergenza all’Energy park di Vimercate. Cumuli di rifiuti accatastati in disordine e senza criterio hanno trasformato l’area di stoccaggio del parco tecnologico di via Monza in una vera discarica a cielo aperto.

A esasperare la questione, mai risolta del tutto ma in queste ultime settimane sensibilmente peggiorata, sono il concorrere dell’indisciplina di alcune delle aziende qui insediate e della linea dura adottata da palazzo Trotti, con il mandato consegnato a Cem Ambiente di non raccogliere i rifiuti non conformi lasciando così l’onere e i costi della pulizia eccezionale a carico del ‘condominio’ Energy park. Proprio negli ultimi mesi Cem ha già effettuato due interventi di ritiro di rifiuti indifferenziati ‘non conformi’ su specifica richiesta dell’amministratore del complesso dell’Energy park, cui è stato addebitato l’intervento.

Dalle immagini di questi ultimi giorni,ì è chiaro però che la spazzatura ha continuato a essere conferita malamente e che, nonostante le rassicurazioni fornite al Comune nelle scorse settimane, la proprietà non ha provveduto in alcun modo a farsi carico di un nuovo sgombero straordinario. A peggiorare ulteriormente il quadro è il mancato utilizzo dei nuovi sacchi con rfid per lo smaltimento della frazione secca indifferenziata.

Una situazione evidentemente degenerata, in contrasto pieno non solo con le regole della raccolta differenziata ma anche con gli intenti dichiarati di sostenibilità diffusa che il parco tecnologico ha vantato fin dalla sua prima progettazione, ormai quasi dieci anni fa. Al vaglio del Comune c’è anche l’opzione di applicare le sanzioni per ripetute irregolarità.

