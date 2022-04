Elezioni, otto comuni al rinnovo: i candidati sindaco ufficiali e quelli (per ora) possibili delle amministrative 2022 - LA MAPPA Otto comuni chiamati al voto e ancora molto da decidere tra chi si dovrà sfidare per il prossimo quinquennio di amministrazioni comunali: sono Monza, Lissone, Cesano Maderno, Lentate sul Seveso, Meda. Carnate, Lesmo, Sulbiate.

Otto comuni chiamati al voto e ancora molto da decidere tra chi si dovrà sfidare per il prossimo quinquennio di amministrazioni comunali, incluso il capoluogo di Provincia. Una fotografia della situazione.

MONZA - Sette candidati in corsa che potrebbero diventare otto: a Monza il quadro degli aspiranti sindaci potrebbe arricchirsi dopo Pasqua. A sfidare il primo cittadino Dario Allevi, alla guida del centrodestra, saranno il democratico Paolo Pilotto che può contare su un centrosinistra compatto come non lo è stato nelle ultime tornate, la rappresentante del Movimento 5 Stelle Elisabetta Bardone, Paolo Piffer che con Civicamente tenterà per la terza volta la scalata al municipio, Alberto Mariani del Grande Nord, Michele Anastasia del movimento 3V e Luca Speciani di Italexit.

La partita, di fatto, si ridurrà a una questione tra Allevi, che per essere riconfermato dovrà frantumare la maledizione del secondo mandato che in città ha sempre punito il sindaco uscente, e Pilotto che alle primarie di marzo ha superato per 14 voti il collega di partito Marco Lamperti. Piffer e la Bardone tenteranno di ritagliarsi un ruolo da comprimari mentre Mariani cercherà di strappare consensi al Carroccio da cui è uscito nel 2018. Anastasia e Speciani si rivolgeranno, in particolare, alla galassia no vax e no green pass.

LISSONE - Sono cinque i candidati sindaco ufficializzati a Lissone. Il primo a sciogliere le riserve è stato Antonio Erba, assessore uscente e designato alfiere della coalizione di centrosinistra composta da Pd, Vivi Lissone, Listone, Lissone al centro e Riformisti per Lissone. Pier Marco Fossati, capogruppo del MoVimento 5 Stelle Lissone, è invece il candidato sindaco dei grillini che dunque puntano sull’esponente eletto nella passata tornata elettorale. Scende in campo anche Fabrizio Cortesi per Europa Verde, lista ecologista che si presenterà giovedì 21 aprile. Anche il centrodestra nelle ultime ore ha deciso: il candidato di Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Per Lissone Oggi e Lissone in Movimento è l’avvocato 44enne Laura Borella, mentre Prima Lissone, costituita da ex Lega (i meroniani), e sostenuta da ItalExit, ha scelto infine Lino Fossati.

CESANO MADERNO - A Cesano Maderno il sindaco uscente, Maurilio Longhin, centrosinistra, non si ricandida. Alla guida della coalizione composta da Pd, Vivi Cesano, Alleanze Civiche, Passione Civica e Pensiero Indipendente - Cesano Maderno c’è Gianpiero Bocca, per anni dipendente comunale a Cesano Maderno, oggi dipendente in Provincia di Monza e della Brianza. Suo unico avversario al momento è Luca Bosio, avvocato cesanese, già candidato sindaco cinque anni fa per il centrodestra. Bosio al momento è sostenuto esclusivamente dalla sua lista civica, “Con Bosio per Cesano”.



MEDA - Per il rinnovo del consiglio comunale a Meda finora sono tre le aggregazioni che si sono già affacciate agli elettori. La lista civica Santambrogio sindaco, a supporto di Luca Santambrogio, primo cittadino attualmente in carica, con l’appoggio delle liste di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia; Marcello Proserpio sindaco affiancato dalla lista civica Meda aperta, Italia Viva, Azione, Pd e Sinistra e Ambiente e Impulsi; Polo civico per Meda Rina Del Pero, sindaca; mentre ItalExit, la compagine che si è da poco affacciata a Meda, sta tuttora riflettendo se entrare in campo nella contesa elettorale con una propria lista.

LENTATE SUL SEVESO - Laura Ferrari, sindaco uscente di Lentate, si presenta nuovamente al giudizio degli elettori. Alla coalizione in carica da cinque anni, composta da Lega, Forza Italia e lista civica Vivere Lentate, si è aggiunto Fratelli d’Italia. Ferrari è avvocato, sposata con Massimiliamo Romeo, capogruppo della Lega al Senato. A contenderle la poltrona due candidati. Il centrosinistra punta sull’imprenditore Marco Mondelli. Indipendente, si presenta con l’appoggio del Pd e della lista Cittadini per Lentate. Al di fuori dei due schieramenti Francesco Fornari, veterinario. Fornari corre per la lista civica “Gente in comune”. Tra i fondatori Roberto Corneo, già assessore in quota a Forza Italia, defenestrato dalla giunta Ferrari.

CARNATE - A Carnate mancano ancora le ufficialità in vista delle urne di giugno, ma in queste ore il centrosinistra con la sua civica ProgettiAmo Carnate dovrebbe effettuare la sua scelta per trovare l’erede del sindaco uscente Daniele Nava, che ha amministrato il paese per due mandati. I nomi in lizza sono quelli del vicesindaco Antonio Dolfini e dell’assessore all’Urbanistica Egidio Passoni. In casa centrodestra invece nella lista “Noi ci siamo” la decisione dovrebbe cadere sul nome del leghista Matteo Corti, già consigliere di opposizione.

LESMO - A Lesmo sarà una corsa a quattro per le elezioni comunali. Dopo due mandati consecutivi per Roberto Antonioli con Lesmo Amica, la civica di centrosinistra punta sull’ex grillino Francesco Montorio. Il centrodestra è spaccato in due con Luca Zita consigliere di minoranza sostenuto da Udc, Fratelli d’Italia e Lesmo al Centro. Lega e Forza Italia sostengono invece il nome dell’ex sindaco Marco Desiderati come guida dell’alleanza. A completare il quadro c’è la lista civica di Idea Lesmo capeggiata da Tino Ghezzi presidente del Dream Volley a Peregallo. Non si vedevano così tanti candidati per la fascia tricolore a Lesmo dal ’97.

SULBIATE - Due i candidati ufficiali che si stanno preparando alla corsa al tricolore a Sulbiate. Da una parte chiede la riconferma il sindaco uscente Carla della Torre che nel 2017, alla guida della lista Per Sulbiate, aveva vinto la corsa elettorale ottenendo quasi il 58% delle preferenze. L’attuale primo cittadino aveva già ufficializzato la propria ricandidatura nei mesi scorsi: «Siamo convinti di quel che abbiamo fatto e la volontà è quella proseguire il nostro impegno» aveva affermato già a febbraio.

Nell’ultima settimana è stato ufficializzato anche il nome del primo sfidante: Davide Brambilla. Consulente finanziario classe ’92 Brambilla si presenterà alla guida di una lista civica «senza simboli di partito - afferma - La squadra è in via di definizione e presto presenteremo i nomi in lista».



