Elezioni in Brianza: alle 12 di domenica 17 ottobre affluenza in lieve calo Lieve calo dell’affluenza alle urne alla prima verifica delle 12 nella giornata di domenica 17 ottobre, primo dei due giorni di ballottaggio per Arcore, Desio, Seveso e Vimercate.

Affluenza in lieve calo nelle urne della Brianza per il secondo turno elettorale di domenica 17 e lunedì 18 ottobre. Al voto per scegliere sindaco e amministrazione comunale ci sono i cittadini di Arcore, Desio, Seveso e Vimercate: in tutti i n casi, come avviene abitualmente ai ballottaggi, alla prima verifica delle ore 12 dei votanti si registra una diminuzione della partecipazione al voto.

La media provinciale è del 10,43% contro l’11,81% del primo turno. In particolare ad Arcore ha votato l’11,04% contro il 12,09% di due domeniche fa, a Desio il 10,33% contro l’11,85%, a Seveso l’8,72% contro l’110,26% e a Vimercate l’11,69% contro il 12,93%.

