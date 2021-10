Elezioni: è l’ora del ballottaggio per Arcore, Desio, Seveso e Vimercate Un giorno e mezzo decisivo per Arcore, Desio, Seveso e Vimercate: è l’ora del ballottaggio, lunedì conosceranno il nuovo sindaco. Elettori al voto domenica 17 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 18 ottobre dalle 7 alle 15. Lunedì live del CittadinoMb.it per seguire gli aggiornamenti in diretta dai seggi della Brianza.

Un giorno e mezzo decisivo per Arcore, Desio, Seveso e Vimercate: è l’ora del ballottaggio, lunedì conosceranno il nuovo sindaco. In ogni caso perché in lizza non ci sono primi cittadini uscenti. Elettori al voto domenica 17 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 18 ottobre dalle 7 alle 15. Alla chiusura delle urne, lunedì, iniziano lo spoglio delle schede e il live del CittadinoMb.it per seguire gli aggiornamenti in diretta dai seggi della Brianza.

Basterà un voto in più per vincere e al primo turno è stato evidente il calo dell’affluenza. In tre sfide su quattro parte in testa il centrodestra, a Vimercate è avanti il centrosinistra.

Elezioni 2021 ballottaggio candidati: da sinistra Arcore (Bono - Palma), Desio (Gargiulo - Moro)

Ad Arcore sulla scheda ci sono Maurizio Bono (Fdi, Lega, Forza Italia, Viviamo Arcore) al 45,58% (pari a 3.328 voti) e Paola Palma al 38,51% (2.812). Conterà la scelta degli elettori che al primo turno avevano scelto Luca Monguzzi (che si è apparentato con Palma ma solo con la civica ImmaginArcore). Il sindaco uscente per due mandati è stata Rosalba Colombo (centrosinistra). Qui affluenza al 52,51%.



A Desio si sfidano Simone Gargiulo (Lega, Fdi, Lista civica per Desio) al 39,91% (pari a 6.353 voti) e Jennifer Moro (Pd, Sinistra per Desio, Desio Libera, Desio Viva) al 36,71% (5.843). Tra di loro uscirà il successore di Roberto Corti. Al primo turno l’affluenza era stata del 49,92% e in vista del ballottaggio c’è stato un confronto senza esclusione di colpi (compresa una denuncia per diffamazione presentata ai carabinieri).

Elezioni 2021 ballottaggio candidati: da sinistra Seveso (Borroni - Malerba), Vimercate (Cereda - Sala)

Seveso sceglie il nuovo sindaco tra Alessia Borroni (FI, Lega, Fdi, Viviamo Seveso) con 47,86% (pari a 3.923 voti) e Gianluigi Malerba (Pd, Lista Butti, Seveso Futura) con 32,39% (2.655). Succederanno a Luca Allievi, che con le sue dimissioni all’inizio dell’estate ha decretato la fine anticipata del mandato: la sua decisione di sostenere al secondo turno il centrosinistra ha fatto molto discutere e infuriare la Lega. Affluenza al 45,36%.



A Vimercate parte in testa Francesco Cereda (Pd, Articolo Uno, Impegno per Vimercate, Vimercate a Coloril, Vimercate Futura) al 44,85% (pari a 5.005 voti) e Giovanni Sala (Forza Italia, Lega, Fdi, Vimercate Cambia e Giovanni Sala Sindaco) al 35,15% (3.922). Nessuna alleanza ufficiale è stata dichiarata nei giorni precedenti all’ultimo atto. Si elegge il successore di Francesco Sartini, che cinque anni fa aveva vinto in volata sul centrosinistra ed era stato il primo sindaco a Cinque stelle della Brianza. Affluenza al 54,72%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA