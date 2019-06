Elezioni, il liveblog del ballottaggio in Brianza Muggiò, Concorezzo e Paderno Dugnano al ballottaggio domenica 9 giugno per eleggere il sindaco. Sono i soli tre Comuni del territorio andati al secondo turno dopo il voto del 26 maggio.

Ore 7.Seggi aperti: in lizza Pietro Zanantoni (centrodestra) e Maria Fiorito (centrosinistra, sindaco uscente) a Muggiò, Mauro Capitanio (centrodestra) e Claudio Bossi (centrosinistra) a Concorezzo, Gialuca Bogani (centrodestra) e Ezio Casati (centrosinistra) a Paderno Dugnano. Il centrodestra parte avanti, si vota fino alle 23.

Il voto del 26 maggio in Brianza aveva coinvolto 31 amministrazioni in scadenza (+ Paderno e Solaro per Il Cittadino). Il rischio ballottaggio era per sei Comuni sopra i 15mila abitanti: ma Besana in Brianza (Pozzoli), Bovisio Masciago (Sartori) e Giussano (Citterio) hanno chiuso subito con la vittoria dei candidati del centrodestra.

