Elezioni, il liveblog del lunedì: la Lega trionfa alle Europee, alle 14 lo spoglio delle comunali È una Brianza che si è svegliata con un cielo atmosferico grigio e uno politico blu: è quella della Lega, protagonista di un vero e proprio boom alle elezioni europee, primo partito in Italia col 34%. In Provincia di Monza e Brianza va ancora meglio: l’ex Carroccio si è assestato oltre il 41% dei voti. Alle 14 riprenderà il lavoro degli scrutatori dopo la nottata per le Europee con lo spoglio delle schede delle elezioni comunali.

Il lunedì dopo le elezioni l’orizzonte politico della Brianza è di colore blu: è quello della Lega, protagonista di un vero e proprio boom alle Europee, primo partito in Italia col 34%. In Provincia di Monza e Brianza è andata ancora meglio.

LEGGI IL LIVEBLOG DI DOMENICA: urne chiuse e Lega prima, le foto dai seggi, il “caso foto” di Bernareggio e la corsa solitaria di Aicurzio

Ore 9.30 Alle 14 riprenderà il lavoro degli scrutatori dopo la nottata per le Europee con lo spoglio delle schede delle elezioni comunali.

Ore 8.30 È una Brianza che si è svegliata con un cielo atmosferico grigio e uno politico blu: è quella della Lega, protagonista di un vero e proprio boom alle elezioni europee, primo partito in Italia col 34%. Crolla invece M5s, al 17%. Pd secondo col 22%. Sono questi i risultati delle elezioni Europee in Italia all’alba di lunedì 27 maggio. Nelle due circoscrizioni del Nord la Lega sfonda il tetto del 40%, M5S sprofonda sia al nord est che al nord ovest e il Pd sale sopra il 23 per cento. È il quadro del voto europeo analizzando, per circoscrizioni, i dati del Viminale. Al Nord ovest (quella in cui è compresa la Lombardia e Monza-Brianza), il partito di Salvini prende il 40,70% di voti, il Pd è il secondo partito al 23,4%, M5S è al 11,12%. Forza Italia è al 8,80%, Fdi al 5,64. «Adesso si cambia in Ue» ha dichiarato il leader leghista Matteo Salvini mentre Luigi di Maio commenta: «Siamo stati penalizzati dall’astensione».

Per quanto riguarda la Provincia di Monza e Brianza, Lega prima con il 41,52% dei voti, seguita dal Pd (23,52%) Movimento 5 Stelle (10,33%), Forza Italia (9,97%), Fratelli d’Italia (5,38%), +Europa (3,08%), Europa verde (2,44%&), La sinistra (1,17%), Partito comunista (0,6%), Partito animalista (0,5%), Popolo della famiglia (0,36%), Popolari per l’Italia (0,33%), Partito pirata (0,27%), Casapound (0,23%), Forza Nuova (0,17%) e Autonomie per l’Europa (0.11%).

C’è anche il dato definitivo dell’affluenza che si ferma al 56,1% in calo rispetto al 58,69% della precedente consultazione di riferimento. Lo rileva il Viminale. L’affluenza più alta è stata in Umbria (67,7%) ed Emilia-Romagna (67,3%), la più bassa in Sardegna (36,25%) e in Sicilia (37,51%). È del 68,01% l’affluenza definitiva invece per le elezioni comunali, che hanno visto al voto 3.654 comuni italiani. Il dato è in calo rispetto al 70,97% delle precedenti omologhe. l’affluenza più alta si è registrata in Umbria con il 71,49%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA